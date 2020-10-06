Смольников: "Сборная России - талантливая команда, которая способна добиваться результатов"

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Смольников: "Сборная России - талантливая команда, которая способна добиваться результатов"

Защитник "Краснодара" Игорь Смольников прокомментировал свой вызов в сборную России. Игрок заменит травмированного Сергея Петрова.

8 октября сборная России проведет товарищеский матч со Швецией. 11 октября команда сыграет с Турцией, а 14 октября - с Венгрией в Лиге наций.

"За день до выезда в Москву Станислав Саламович мне позвонил, и мы поговорили. Сказал, что вызовет меня. Так и узнал, напрямую от тренера.

В любом случае появляются новые лица, много молодых ребят. В принципе, талантливая сборная, которая способна добиваться результатов.

Ощущаю себя хорошо. Мне помогло, что я до этого там был, и вливание в коллектив прошло быстро", - цитирует Смольникова пресс-служба сборной.

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