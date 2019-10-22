Смольников вернулся в общую группу "Зенита"

В общую группу "Зенита" вернулся защитник Игорь Смольников, который был травмирован в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (3:1). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

У игрока был диагностирован перелом хрящевой части ребра.

Сейчас, петербургский клуб готовится к завтрашнему матчу ЛЧ с "РБ Лейпцигом", который пройдет на "Ред Булл Арене" и начнется в 19:55 (мск).

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