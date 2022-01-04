Смолов близок к трансферу в "Динамо"
Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен
Форвард сборной России и "Локомотива" Федор Смолов близок к трансферу в московское "Динамо", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.
По информации источника, сейчас стороны обсуждают последние детали личного контракта. "Динамо" предлагает Смолову контракт по схеме 1.5+1.
Ранее сообщалось, что "Локо" готов отпустить Федора за символическую сумму, так как нынешний контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до конца текущего сезона.
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