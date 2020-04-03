Смолов: "Чемпионат Испании хотели возобновить 15 мая. Думаю, это уже невозможно"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, играющий на правах аренды за "Сельту", в прямом эфире в инстаграме рассказал, что его не отпускают в Москву на время пандемии коронавируса.

"Пока в Москву нельзя. Спрашиваю у клуба раз в 1-3 дня. Клубы хотят подстраховаться. Ждут решения лиги по поводу возобновления сезона. Иностранцев-то много в клубах.

Изначально планировали начать тренироваться 30 апреля, а возобновить чемпионат - 15 мая. Но это уже невозможно. Уверен, карантин продлят как минимум до конца апреля. Тренироваться, наверное, начнем не раньше, чем вторая половина мая.

У меня сейчас даже мяча нет. Хотел, чтобы привезли, но база тоже на карантине", - сказал футболист.

Напомним, 30-летний футболист перешел в испанский клуб из "Локомотива" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Розыгрыш Примеры на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенное время.

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