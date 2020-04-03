Смолов: "Чемпионат Испании хотели возобновить 15 мая. Думаю, это уже невозможно"
Форвард "Локомотива" Федор Смолов, играющий на правах аренды за "Сельту", в прямом эфире в инстаграме рассказал, что его не отпускают в Москву на время пандемии коронавируса.
"Пока в Москву нельзя. Спрашиваю у клуба раз в 1-3 дня. Клубы хотят подстраховаться. Ждут решения лиги по поводу возобновления сезона. Иностранцев-то много в клубах.
Изначально планировали начать тренироваться 30 апреля, а возобновить чемпионат - 15 мая. Но это уже невозможно. Уверен, карантин продлят как минимум до конца апреля. Тренироваться, наверное, начнем не раньше, чем вторая половина мая.
У меня сейчас даже мяча нет. Хотел, чтобы привезли, но база тоже на карантине", - сказал футболист.
Напомним, 30-летний футболист перешел в испанский клуб из "Локомотива" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Розыгрыш Примеры на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенное время.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14