Смолов: "Чемпионат мира - главный турнир в моей карьере"

Форвард сборной России Федор Смолов высказался о значимости для него предстоящего Чемпионата Мира.

"Чемпионат Мира, положа руку на сердце, - самый важный турнир в моей карьере, потому что Чемпионат Мира проводится в моей родной стране, в России. Я понимаю, что мне очень посчастливилось, что мой футбольный век приходится на домашний Чемпионат Мира. Что конкретно в этот промежуток времени мы получили право провести его.

Чемпионат Мира - главный турнир в моей карьере, я не лукавлю. У меня есть один товарищ из очень обеспеченной семьи, который говорит, что, если бы у него была возможность оказаться на моем месте и сыграть на домашнем Чемпионате Мира, он был бы самым счастливым человеком", - цитирует 28-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, Черчесов рассказал, когда назовет итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира. | soccernews.ru