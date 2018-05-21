Смолов: "Чемпионат мира - главный турнир в моей карьере"
Форвард сборной России Федор Смолов высказался о значимости для него предстоящего Чемпионата Мира.
"Чемпионат Мира, положа руку на сердце, - самый важный турнир в моей карьере, потому что Чемпионат Мира проводится в моей родной стране, в России. Я понимаю, что мне очень посчастливилось, что мой футбольный век приходится на домашний Чемпионат Мира. Что конкретно в этот промежуток времени мы получили право провести его.
Чемпионат Мира - главный турнир в моей карьере, я не лукавлю. У меня есть один товарищ из очень обеспеченной семьи, который говорит, что, если бы у него была возможность оказаться на моем месте и сыграть на домашнем Чемпионате Мира, он был бы самым счастливым человеком", - цитирует 28-летнего нападающего sport24.ru.
Напомним, Черчесов рассказал, когда назовет итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0