Смолов дал прогноз на развитие эпидемиологической ситуации в России

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды в "Сельте", высказался по поводу ситуации с пандемией коронавируса в России.

30-летний футболист не может попасть в Москву, так как руководство испанского клуба надеется на возобновление сезона в ближайшие месяцы.

"Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться…

Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали", - сказал Смолов.

На данный момент в России насчитывается 4149 случаев заболевания коронавирусом, 281 человек выздоровел, 34 человека умерло.

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