Смолов: "Для меня большая честь вновь стать лучшим игроком "Краснодара"

Теги краснодарфёдор смолов

Смолов: "Для меня большая честь вновь стать лучшим игроком "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов благодарен болельщикам, которые признали его лучшим игроком клуба в минувшем сезоне.

"Огромное спасибо болельщикам ФК "Краснодар" за звание лучшего игрока сезона второй год подряд! Для меня это большая честь!" - написал Смолов на своей странице в Instagram.

Фото: Смолов получил награду.

Напомним, что 27-летний Смолов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в двух предыдущих сезонах.

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