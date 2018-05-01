Смолов догнал Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ

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Смолов догнал Промеса в гонке бомбардиров РФПЛ

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Теперь в активе 28-летнего футболиста 14 голов в 19 играх текущего розыгрыша РФПЛ.

Таким образом, Смолов догнал в гонке бомбардиров полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

Стоит отметить, что лидер "быков" становился лучшим голеадором чемпионата России в двух предыдущих сезонах. | http://soccernews.ru

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