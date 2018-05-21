Смолов: "Должен так сыграть на ЧМ, чтобы еще до его завершения европейские гранды начали делать предложения "Краснодару"

Форвард сборной России Федор Смолов рассказал, как он должен сыграть на домашнем Чемпионате Мира, чтобы турнир стал успешным для него.

"Как должен провести Чемпионат Мира, чтоб сказать потом: "Я доволен"? Отыграть так, чтобы европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения "Краснодару", - цитирует 28-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Смолов назвал Чемпионат Мира в России - главным турниром в его жизни. | soccernews.ru