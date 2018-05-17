Смолов: "Дзюбы не хватало в сборной"

Форвард сборной России Федор Смолов прокомментировал возвращение в команду его партнера по линии атаки Артема Дзюбы.

"Все очень рады, что Дзюбу вызвали в сборную. Нам его так не хватало. Он все утро шутил. Над Прудниковым!", - приводит слова 28-летнего нападающего sport24.ru.

При этом Дзюба уже успел дать ответ комментарию Смолова: "Это провокация. На самом деле все игроки не видели друг друга давно. Все позитивно настроены на позитивную работу".

Напомним, Черчесов назвал первого вице-капитана сборной России на ЧМ. | soccernews.ru