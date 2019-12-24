Смолов: "Галицкий принципиально отказался продавать меня в "Спартак"

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал о том, что он мог перейти в "Зенит" или "Спартак" перед трансфером в "Локомотив".

"Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в "Зенит". Со "Спартаком" не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий принципиально отказался продавать меня красно-белым", - сказал Смолов.



Напомним, Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года из "Краснодара".

А еще: Дюков: "РФС ничего не инициировал по Дзюбе"| http://soccernews.ru