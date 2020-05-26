Смолов: "Гол в ворота "Реала" - в топ-3 моих футбольных событий за карьеру"

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Смолов: "Гол в ворота "Реала" - в топ-3 моих футбольных событий за карьеру"

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов признался, что недавний гол в ворота мадридского "Реала" в матче Примеры является одним из самых важных событий в его футбольной карьере.

"Думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе "Сантьяго Бернабеу" побывать удалось и предстоит, а тут ещё и забить "Реалу" в официальном матче", - сказал 30-летний футболист.

Напомним, что Смолов выступает за "Сельту" с января на правах аренды. Гол "Реалу" пока остаётся для него единственным в составе галисийской команды.

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