Смолов: "Гол в ворота "Реала" - в топ-3 моих футбольных событий за карьеру"
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов признался, что недавний гол в ворота мадридского "Реала" в матче Примеры является одним из самых важных событий в его футбольной карьере.
"Думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе "Сантьяго Бернабеу" побывать удалось и предстоит, а тут ещё и забить "Реалу" в официальном матче", - сказал 30-летний футболист.
Напомним, что Смолов выступает за "Сельту" с января на правах аренды. Гол "Реалу" пока остаётся для него единственным в составе галисийской команды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14