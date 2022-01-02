Смолов готов перейти в "Динамо"
Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов готов перейти в "Динамо" со снижением зарплаты, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, "бело-голубые" предложили футболисту контракт до лета 2023 года. Зарплата игрока в стане "железнодорожников" составляет 2,6 миллиона евро в год, а "Динамо" предлагает примерно на миллион меньше.
Стоит отметить, что Смолов является воспитанником "Динамо" и ранее выступал за клуб с 2007 по 2015 годы.
В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел за "Локомотив" 22 матча и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Венеция" выиграла у ЦСКА борьбу за Кюизанса. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Рангник высказался о будущем Кавани в "Манчестер Юнайтед"
-
Озил может стать владельцем футбольного клуба
-
Смородская ярко высказалась о возможном уходе Смолова из "Локомотива"
-
"Лидс", "Брентфорд" и "Брайтон" одержали победы в АПЛ
-
"Эвертон" презентовал украинца Миколенко (видео)
-
"Реал" прервал 15-матчевую серию без поражений
-
"Нант" и "Брест" вышли в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Реал" сенсационно проиграл "Хетафе" в Ла Лиге
-
"Краснодар" может подписать защитника из Южной Америки
-
"Барселона" не может заявить Феррана Торреса
-
Смолов готов перейти в "Динамо"
-
Почеттино высказался о Мбаппе
-
Родри прокомментировал победу над "Арсеналом"
-
Ляказетт прокомментировал судейство в матче с "Манчестер Сити"
-
Жоржиньо высказался об уровне "Зенита" на фоне команд АПЛ
-
Дембеле предложили "Баварии"
-
Неймар может вернуться в строй менее, чем через месяц
-
Ули Хенесс высказался о защите прав человека в Катаре
-
Месси сдал положительный тест на коронавирус
-
"Ювентус" запросил информацию об Икарди у ПСЖ