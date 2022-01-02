Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов готов перейти в "Динамо" со снижением зарплаты, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "бело-голубые" предложили футболисту контракт до лета 2023 года. Зарплата игрока в стане "железнодорожников" составляет 2,6 миллиона евро в год, а "Динамо" предлагает примерно на миллион меньше.

Стоит отметить, что Смолов является воспитанником "Динамо" и ранее выступал за клуб с 2007 по 2015 годы.

В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел за "Локомотив" 22 матча и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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