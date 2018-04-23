Смолов: "Группа на Чемпионате Мира нам досталась не самая сильная"

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Смолов: "Группа на Чемпионате Мира нам досталась не самая сильная"Форвард сборной России Федор Смолов оценил уровень соперников своей команды по групповому этапу домашнего Чемпионата Мира.

"Я - из тех футболистов, кто занимает активную позицию, кто неравнодушен к результату. Хотел бы, чтобы этот результат на ЧМ-2018 был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная.

Да, Уругвай - одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем для нас - заключительная в группе, и мы можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично", - цитирует 28-летнего нападающего официальный сайт ФИФА.

Напомним, Дзюба надеется вернуться в сборную России. | soccernews.ru

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