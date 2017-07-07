Смолов хочет играть за "Спартак"

Теги зенит санкт-петербургспартак москвакраснодарфёдор смолов

Смолов хочет играть за "Спартак"Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов хочет продолжить карьеру в "Спартаке".

Источник сообщает, что футболист уже попросил владельца "Краснодара" Сергея Галицкого отпустить его.

Ранее сообщалось, что Смолов близок к переходу в "Зенит", но позже в петербургском клубе от трансфера отказались. 

Читайте: Федун отказался комментировать слухи о переходе Смолова в "Спартак" | http://soccernews.ru

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