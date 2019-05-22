Смолов и Погребняк в старте на матч финала Кубка России "Локомотив" - Урал"
Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч финала Кубка России "Локомотив" - "Урал".
Встреча начнется в 18:30 (мск).
"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Кварацхелия, Эдер.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.
Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Поляков, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе.
Не пропустите: "Локомотив" и "Урал" определились с игровой формой на финал Кубка России| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20