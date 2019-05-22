Смолов и Погребняк в старте на матч финала Кубка России "Локомотив" - Урал"

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Смолов и Погребняк в старте на матч финала Кубка России "Локомотив" - Урал"

Тренерские штабы огласили стартовые составы на матч финала Кубка России "Локомотив" - "Урал".

Встреча начнется в 18:30 (мск).

"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Михалик, Самохвалов, Лапшов, Магкеев, Тарасов, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Кварацхелия, Эдер.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Динга, Ароян, Поляков, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе.

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