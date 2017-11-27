Смолов интересен клубу Серии А

Теги краснодарфедор смоловнаполи

Смолов интересен клубу Серии АФорвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может перейти в "Наполи".

Как сообщает источник, 27-летнего россиянина в итальянской команде рассматривают как альтернативу Дрису Мертенсу.

Кроме того, неаполитанцы также проявляют интерес к форварду "Кьево" Роберто Инглезе.

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