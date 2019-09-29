Смолов извинился перед Семаком за резкие комментарии во время матча
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов попросил прощения у наставника "Зенита" Сергея Семака за резкие высказывания в перерыве встречи 11-го тура РПЛ.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".
В перерыве форвард сказал, что не удивлен отмененному голу в игре, и что можно сразу отдать 1 место "Зениту".
После матча футболист столкнулся с Семаком и сказал, что некрасиво повел себя в перерыве и попросил прощения.
"Зенит" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" расположился на 2 позиции.
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|11
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|Арсенал Тула
|10
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|Уфа
|10
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|Крылья Советов
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|11
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|10
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|11
|10
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|Сочи
|10
|9
|14
|Ахмат
|10
|9
|15
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|10
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|16
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|8