Смолов извинился перед Семаком за резкие комментарии во время матча

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов попросил прощения у наставника "Зенита" Сергея Семака за резкие высказывания в перерыве встречи 11-го тура РПЛ.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".

В перерыве форвард сказал, что не удивлен отмененному голу в игре, и что можно сразу отдать 1 место "Зениту".

После матча футболист столкнулся с Семаком и сказал, что некрасиво повел себя в перерыве и попросил прощения.

"Зенит" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" расположился на 2 позиции.

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