Смолов - о результатах "Локомотива": "Как тренируемся, так и играем"

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Смолов - о результатах "Локомотива": "Как тренируемся, так и играем"

Фото сайт РПЛ

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов жёстко высказался после поражения своей команды от тульского "Арсенала" в 16-м туре РПЛ.

"Как тренируемся, так и играем", - сказал футболист по окончании матча в ходе общения с болельщиками "железнодорожников".

Стоит отметить, что "Локомотив" проиграл третью встречу подряд во всех турнирах. Сам Смолов не забивает уже 1,5 месяца (без учёта игр сборных).

С 10 октября команду возглавляет Маркус Гисдоль, который сменил на посту главного тренера Марко Николича.

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