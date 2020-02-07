Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски"
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, который сейчас играет в аренде в "Сельте", назвал самую атакующую команду России.
"В "Краснодаре" я несколько раз становился лучшим бомбардиром РПЛ. Я бы сказал, "Краснодар" - самая атакующая команда в чемпионате России. Она играет по-европейски. Я люблю играть, когда команда создает моменты, контролирует мяч. Мне становится проще, когда команда создает для меня голевые шансы. И тут все зависит от моей реализации", - сказал Смолов.
Отметим, что "Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15