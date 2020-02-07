Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, который сейчас играет в аренде в "Сельте", назвал самую атакующую команду России.

"В "Краснодаре" я несколько раз становился лучшим бомбардиром РПЛ. Я бы сказал, "Краснодар" - самая атакующая команда в чемпионате России. Она играет по-европейски. Я люблю играть, когда команда создает моменты, контролирует мяч. Мне становится проще, когда команда создает для меня голевые шансы. И тут все зависит от моей реализации", - сказал Смолов.

Отметим, что "Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 баллов.

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