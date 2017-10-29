Смолов: "Краснодару" победа была необходима"

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Смолов: "Краснодару" победа была необходима"
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал победу своей команды над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Нам победа была необходима, поскольку мы проиграли большое количество матчей подряд. Нужно выправлять ситуацию в чемпионате, порадовать болельщиков, так как мы и дома не выигрывали две игры. Хорошо, что сегодня удалось победить и много забить. Думаю, вернули уверенность. Нужно продолжать работать и двигаться дальше", - цитируют Смолова российские СМИ.

Стоит отметить, что 27-летний Смолов отметился в этом поединке дублем и прервал свою четырехматчевую серию без забитых мячей.

Не пропустите: "Краснодар" – "СКА-Хабаровск" - 4:1 (видео). | http://soccernews.ru

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