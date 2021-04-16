Смолов купил в игре CS:GO ножи стоимостью 1-1,5 миллиона рублей

Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович

Фланговый защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал, сколько тратит на различные предметы в игре CS:GO его одноклубник Фёдор Смолов.

"Самая дорогая покупка в "контре"? Купил ножик-бабочку за 90 тысяч рублей. Да это ещё цветочки, вы ещё не знаете, какие там у Феди ножи. Я сам офигел, думал, там тысячи 2, 3, 5, а там по миллиону, по полтора. Можно потом продать. Некоторые дорожают, некоторые падают", - поведал Игнатьев.

Также 34-летний фулбек признался, что играть в симулятор FIFA ему не нравится, потому что футбола хватает в жизни.

Не пропустите: Игнатьев рассказал, почему отказался переходить из "Локомотива" в "Шальке". | http://soccernews.ru