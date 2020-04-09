Смолов лайкнул новость о снижении зарплат в "Сельте"

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Смолов лайкнул новость о снижении зарплат в "Сельте"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, которые играет на правах аренды в "Сельте", в инстаграме оценил пост испанцев. Клуб в соцсети сообщил о снижении зарплат игрокам клуба.

В заявлении говорится, что зарплаты будут урезаны тренерскому и медицинскому штабам, а также руководителям и футболистам клубов. На сколько будет сокращен оклад - не сообщается.

29-летний футболист перешел в клуб из Виго в зимнее трансферное окно.

Не пропустите: "Сельта" Смолова объявила о снижении зарплат футболистов| http://soccernews.ru
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