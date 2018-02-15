Смолов лишился 191 миллиона рублей из-за действий мошенников

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов лишился солидной суммы денег из-за действий экс-депутата Госдумы РФ Ильдара Самиева.

Как сообщает источник, форвард приобрел у компании Самиева квартиру в Москве за 191,1 миллиона рублей, но так жилплощадь и не получил.

В уголовном деле сообщается, что договор о купле-продаже был заключен с отцом форварда Михаилом Смоловым.

Уголовное дело в отношение бывшего депутата было возбуждено 7 февраля.

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