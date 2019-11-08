Смолов: "Мечта играть в Европе осталась"

Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал, что думает о своем будущем, передает пресс-служба клуба.

"Да, мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперёд. Уже неоднократно говорил, чего хочу, и это не сбывалось. Сейчас я определённо счастлив в "Локомотиве", мне комфортно. У нас очень сильная команда, и уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь", - сказал футболист.



В этом сезоне футболист участвовал в 14 матчах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.



В "Локомотиве" 29-летний игрок выступает с лета 2018 года. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 2022 года.

10 ноября "Локомотив" встретится с "Краснодаром" в рамках 16-го тура РПЛ.

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