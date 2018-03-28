Смолов: "Местами играли на равных с французами, на поражение не наиграли"

Форвард сборной России Федор Смолов подвел итог товарищескому матчу своей команды против французов.

"Эмоции - неоднозначные. Все прекрасно видели, что мы местами играли на равных, создавали моменты и могли забить не один гол. Мы не наиграли на поражение. Футбол - командная игра, и результат превыше всего, поэтому обидно.

Сборная Франции - это не космос, но с соперниками такого уровня нельзя допускать ни малейшей ошибки, потому что они приводят к голам в наши ворота. У Франции - исполнители такого уровня, что за малейшую оплошность наказывают.

При счете 1:2 было ощущение, что мы можем додавить и сравнять счет. На поле я был уверен, что французы подсели, в том числе из-за того, что здесь воздух - немного спертый из-за закрытой крыши и им было непривычно играть", - цитирует 28-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Франция обыграла Россию со счетом 3:1. | soccernews.ru