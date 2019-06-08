Смолов: "Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует"

Теги федор смоловартём дзюбароссия

Смолов: "Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует"

Форвард сборной России Федор Смолов рассказал, что думает о победном матче квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

Футболист также отметил слаженную игру с нападающим Артемом Дзюбой.

"Те ребята, которые не принимали участия в матче, пошли бегать и дорабатывать. А остальные начали делать восстановительные и подготовительные процедуры к следующему матчу. Уже переключились, приятно, что добыли эту победу, но не переоцениваем ее. Приятно, что удалось принять участие в историческом матче.

Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует", - сказал Смолов.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

Команда набрала 6 очков и заняла второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям.

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