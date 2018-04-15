Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА

Теги краснодарфедор смоловцска москва

Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал желтую карточку нападающего "Краснодара" Федора Смолова, которую он получил в матче Премьер-лиги с "Арсеналом" (3:0). Это предупреждение стало для него четвертым в сезоне и он должен будет пропустить следующий матч с ЦСКА.

"Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение.

Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i. Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС", – приводят слова Будогосского российские СМИ.

В этом сезоне 28-летний Смолов провел за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах и забил 12 голов.

Не пропустите: Смолов считает, что стал жертвой заговора. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

ПСЖ уничтожает "Монако" и досрочно становится чемпионом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов