Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА



Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал желтую карточку нападающего "Краснодара" Федора Смолова, которую он получил в матче Премьер-лиги с "Арсеналом" (3:0). Это предупреждение стало для него четвертым в сезоне и он должен будет пропустить следующий матч с ЦСКА.

"Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение.

Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i. Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС", – приводят слова Будогосского российские СМИ.

В этом сезоне 28-летний Смолов провел за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах и забил 12 голов.

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