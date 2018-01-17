Смолов может перебраться в один из ведущих клубов Ла Лиги

Теги севильяфедор смоловкраснодар

Смолов может перебраться в один из ведущих клубов Ла ЛигиИспанская "Севилья" заинтересовалась форвардом "Краснодара" Федором Смоловым, информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, "красно-белые" рассчитывают в текущее трансферное окно подписать нового игрока в линию атаки. Приоритетными вариантами для этой роли испанский клуб определил Миши Батшуайи ("Челси"), Энди Кэрролла ("Вест Хэм") и Даниэля Старриджа ("Ливерпуль"). Смолов же рассматривается в качестве альтернативы им.

Напомним, "Краснодар" интересуется хавбеком сборной Перу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов