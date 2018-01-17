Смолов может перебраться в один из ведущих клубов Ла Лиги

Испанская "Севилья" заинтересовалась форвардом "Краснодара" Федором Смоловым, информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, "красно-белые" рассчитывают в текущее трансферное окно подписать нового игрока в линию атаки. Приоритетными вариантами для этой роли испанский клуб определил Миши Батшуайи ("Челси"), Энди Кэрролла ("Вест Хэм") и Даниэля Старриджа ("Ливерпуль"). Смолов же рассматривается в качестве альтернативы им.

Напомним, "Краснодар" интересуется хавбеком сборной Перу. | soccernews.ru