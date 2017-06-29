Смолов может перейти в "Спартак"

Московский "Спартак" может купить форварда "Краснодара" Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Отмечается, что сам футболист готов перейти в столичный клуб, однако решение на этот счёт будет принимать владелец "быков" Сергей Галицкий.

Напомним, что 27-летний Смолов становился лучшим бомбардиром чемпионата России на протяжении двух последних сезонов.

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