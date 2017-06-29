Смолов может перейти в "Спартак"

Теги краснодарспартак москвафедор смолов

Смолов может перейти в "Спартак"

Московский "Спартак" может купить форварда "Краснодара" Фёдора Смолова, сообщают российские СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Отмечается, что сам футболист готов перейти в столичный клуб, однако решение на этот счёт будет принимать владелец "быков" Сергей Галицкий.

Напомним, что 27-летний Смолов становился лучшим бомбардиром чемпионата России на протяжении двух последних сезонов.

Не пропустите: Ловчев: "Смолов в матчах Кубка конфедераций был просто нулевой". | http://soccernews.ru

комментарии
Олешка Овальный

Блин ну неееее, уезжай в Европу, Федя, пока не поздно

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов