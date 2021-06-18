Смолов может продолжить карьеру в клубе Бекхэма

Фото: инстаграм Смолова

Экс-игрок сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что нападающий "Локомотива" Федор Смолов может перебраться в МЛС.

"Смолов рассказывал мне, что у него есть вариант продолжить карьеру в США, в "Интер Майами" Дэвида Бекхэма, как я понял. Не говорил конкретно когда. Было бы прикольно, он бы стал первым русским в МЛС.

Какие деньги ему будут тут платить? Учитывая, что ему уже за 30, он приедет сюда, даже несмотря на деньги", - заявил Торбинский в выпуске шоу "КраСава".

Отметим, что контракт Смолова с клубом истекает летом 2022 года.

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