Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины

Теги россияконстантин тюкавинфедор смолов

Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины

Фото: инстаграм Смолова\Автор неизвестен

Нападающий сборной России и московского "Динамо" Федор Смолов рискует пропустить мартовский сбор национальной команды из-за перенесенной на прошлой неделе ангины, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, форвард уже общался с наставником сборной Валерием Карпиным и они договорились, что Смолов приедет в расположение команды и пройдет там медицинское обследование.

По итогам обследования будет принято окончательное решение по поводу участия Федора в сборе.

Ранее сообщалось, что в сборную вызовут Константина Тюкавина.

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