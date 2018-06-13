Смолов: "На домашнем Чемпионате Мира покажем, на что способны"

Форвард сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от выступления своей команды на домашнем Чемпионате Мира.

"Удачу надо заслужить. Физически команда готова хорошо. На результаты товарищеских матчей не стоит смотреть: у всех разные этапы подготовки, все - в разном состоянии. Уверен, на домашнем Чемпионате Мира мы покажем, на что способны", - заявил 28-летний нападающий.

Напомним, Патриарх Кирилл будет молиться за сборную России на ЧМ-2018. | soccernews.ru