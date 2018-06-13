Смолов: "На домашнем Чемпионате Мира покажем, на что способны"
Форвард сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от выступления своей команды на домашнем Чемпионате Мира.
"Удачу надо заслужить. Физически команда готова хорошо. На результаты товарищеских матчей не стоит смотреть: у всех разные этапы подготовки, все - в разном состоянии. Уверен, на домашнем Чемпионате Мира мы покажем, на что способны", - заявил 28-летний нападающий.
Напомним, Патриарх Кирилл будет молиться за сборную России на ЧМ-2018. | soccernews.ru
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|0
|0
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|Египет
|0
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|4
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|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
|0
|2
|Австралия
|0
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|3
|Перу
|0
|0
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|Дания
|0
|0
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|М
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|0
|0
|2
|Исландия
|0
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|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
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|Группа E
|М
|О
|1
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|0
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|Швейцария
|0
|0
|3
|Коста-Рика
|0
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|4
|Сербия
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|1
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|0
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|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0