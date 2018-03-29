Форвард "Краснодара" Федор Смолов намерен перейти в "Вест Хэм" до старта Чемпионата Мира, информирует Sky Sports News.

По словам близкого к игроку источника, 28-летний нападающий "быков" заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в стане "молотобойцев". При этом футболист хочет, чтобы его трансфер был согласован до начала главного турнира четырехлетия среди сборных команд.

Трансфер Смолова оценивается в 10-15 миллионов евро.

Напомним, Смолов подвел итог матчу против сборной Франции. | soccernews.ru