Смолов написал прощальное обращение "Краснодару"

Новоиспеченный форвард московского "Локомотива" Федор Смолов написал прощальное обращение своему бывшему клубу "Краснодару".

Так, в своем инстаграме 28-летний нападающий оставил пост со следующим содержанием: "Хочу поблагодарить ФК "Краснодар" за три незабываемых года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!".

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