Смолов научил игроков "Сельты" материться по-русски

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов показал в сторис своего инстаграма, как другие игроки галисийской команды ругаются матом на русском языке.

На опубликованном видео нецензурную брань используют мексиканец Нестор Араухо и турок Окай Йокушлу.

Оба футболиста говорят: "Иди, *** [нафиг]".

30-летний Смолов выступает за "Сельту" с января на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

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