Смолов назвал главное отличие Примеры от РПЛ
Форвард "Сельты" Фёдор Смолов сравнил испанскую Примеру с российской Премьер-лигой, где он выступал ранее.
"Есть и маленькие, и большие различия. Здесь играют в атакующей манере. И я бы сказал, главное, что я заметил после матча с "Валенсией", это переход между атакой и обороной. Игроки переключаются мгновенно. В России это занимает какое-то время, так что некоторые футболисты вступают в отбор, когда уже поздно. Здесь же при потере мяча ты сразу включаешься в оборонительную игру. Это делает футбол более интенсивным и более зрелищным", - сказал Смолов.
29-летний нападающий перебрался в "Сельту" на правах аренды в конце января и пока провёл только 17 минут, выйдя на замену в игре недельной давности.
В России Смолов выступал за "Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и "Локомотив". Дважды он становился лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
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