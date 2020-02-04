Смолов назвал главную проблему российских футболистов

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Смолов назвал главную проблему российских футболистов

Сегодня, 4 февраля, "Сельта" представила нового игрока команды Федора Смолова.

29-летний российский футболист перешел в испанский клуб на правах аренды из "Локомотива".

"Чтобы общаться с другими людьми за пределами своей страны, ты должен знать английский. Это большая проблема российских футболистов, они не знают английский достаточно хорошо, они находятся в "теплой ванной" и боятся уезжать из России", - сказал Смолов.
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