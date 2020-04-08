Смолов назвал кумира своего детства

Форвард "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат "Локомотиву", назвал кумира детства.

"Это Андрей Шевченко. Я был фанатом "Милана", а он там отлично выступал, выиграл "Золотой мяч". Тогда еще Россию и Украину так не разделяли - разные страны, но один народ.

Я встречался с ним зимой во время отпуска. Его сборная Украины демонстрирует классный футбол. Да и сам он довольно умен", - заявил Смолов.

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