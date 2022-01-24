Смолов назвал причину неудачных результатов "Локомотива" в последних матчах

Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Локомотива" Федор Смолов, который несколько недель назад перешел в "Динамо", поделился мнением о неудачах "железнодорожников" в последних матчах.

"Со сменой тренера и попыткой по ходу сезона полностью перестроить игру команды. Вряд ли это может привести к хорошим результатам. Игровая модель и требования кардинально изменились, поэтому без должной физической готовности нужно проводить очень много тактических и теоретических занятий, а по ходу сезона это сложно сделать", - приводятся слова Смолова на официальном сайте "Динамо".

Напомним, что 31-летний Смолов перешел в "Динамо" за 120 тысяч евро, и подписал с клубом контракт до лета 2023 года.

"Динамо", набрав в 18 турах 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Локомотив" с 28 очками находится на шестой позиции.

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