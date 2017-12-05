Смолов назвал сильнейшую сборную мира

Форвард сборной России Федор Смолов назвал сильнейшую национальную команду планеты на сегодняшний день.

"С кем бы не хотелось встретиться на домашнем Чемпионате Мира? С Бразилией. Считаю, она сегодня - сильнее всех", - приводит слова 27-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Смолов не заинтересован в переходе в "Вест Хэм". | soccernews.ru