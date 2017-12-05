Смолов назвал сильнейшую сборную мира

Теги федор смоловроссиябразилия

Смолов назвал сильнейшую сборную мираФорвард сборной России Федор Смолов назвал сильнейшую национальную команду планеты на сегодняшний день.

"С кем бы не хотелось встретиться на домашнем Чемпионате Мира? С Бразилией. Считаю, она сегодня - сильнее всех", - приводит слова 27-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Смолов не заинтересован в переходе в "Вест Хэм". | soccernews.ru

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