Смолов назвал своего любимого футболиста

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Смолов назвал своего любимого футболиста

Форвард "Сельты" Федор Смолов в ютуб-канале испанского клуба рассказал, кого считает своим любимым футболистом.

"Мой любимый футболист - Златан Ибрагимович, потому что он нападающий. Я слежу за его выступлениями и стараюсь чему-то научиться.

Но, конечно, нельзя не восхищаться Лионелем Месси. Пока он лучший футболист в истории", - сказал Смолов.

38-летний смолов на данный момент играет за "Милан". Ранее Ибрагимович выступал за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус" "Интер", "Барселону" и других топ-клубах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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