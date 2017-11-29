Смолов назвал три неожиданных поступка, которые он совершит в случае победы сборной России на ЧМ

Форвард сборной России Федор Смолов назвал три неожиданные поступка, которые он готов будет совершить в случае победы его команды на домашнем Чемпионата Мира 2018-го года.

"Что я сделаю, если Россия возьмет "золото" домашнего турнира? Тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", - приводит слова 27-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, нарушить обещания Смолова могут два немецких клуба. | soccernews.ru