Смолов назвал три неожиданных поступка, которые он совершит в случае победы сборной России на ЧМ

Теги федор смоловроссиякраснодар

Смолов назвал три неожиданных поступка, которые он совершит в случае победы сборной России на ЧМФорвард сборной России Федор Смолов назвал три неожиданные поступка, которые он готов будет совершить в случае победы его команды на домашнем Чемпионата Мира 2018-го года.

"Что я сделаю, если Россия возьмет "золото" домашнего турнира? Тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром", - приводит слова 27-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, нарушить обещания Смолова могут два немецких клуба. | soccernews.ru

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