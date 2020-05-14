Смолов не намерен возвращаться в "Локомотив", несмотря на уход Семина

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Смолов не намерен возвращаться в "Локомотив", несмотря на уход Семина

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов не собирается возвращаться в "Локомотив", несмотря на уход Юрия Семина с поста главного тренера московского клуба, сообщает Sport24.

По сведениям издания, футболист планирует остаться в Испании. Сейчас он выступает за "Сельту" на правах аренды. Если клуб вылетит в низший дивизион, то форвард намерен перейти в другой европейский клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провел за "Сельту" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: В сборной России отреагировали на возвращение Смолова к тренировкам с "Сельтой". | http://soccernews.ru
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