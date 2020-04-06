Смолов не нарушал запрет на международные перелёты в Россию

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Смолов не нарушал запрет на международные перелёты в Россию

Стало известно, как нападающий "Сельты" Фёдор Смолов попал на территорию Российской Федерации.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в страну сейчас запрещено прилетать международным авиарейсам.

По информации "СЭ", принадлежащий "Локомотиву" футболист не нарушал закон - он на самолёте добрался в одно из сопредельных с Россией государств, а оттуда поехал в Москву на машине.

СМИ пишут, что Смолов самовольно покинул Испанию, однако сам форвард утверждает, что с "Сельтой" его отъезд согласован.

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