Смолов не нужен "Севилье"

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Смолов не нужен "Севилье"

Российские СМИ узнали, какие варианты продолжения карьеры есть у нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

Так, по сведениям информированных источников, "Севилья" форвардом "быков" не интересуется, "Зениту" отказал сам футболист, поэтому зимой Смолов может перебраться только в АПЛ.

Напомним, что среди английских клубов на игрока сборной России претендуют "Вест Хэм" и "Брайтон". 

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