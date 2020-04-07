Смолов не сумел победить Роналду в челлендже "Домашний кубок"

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в в челлендже "Домашний кубок", который устроил португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Суть челленджа состоит в том, что участвующий качает пресс, поднимая руки и ноги к потолку, стараясь сделать максимальное количество повторений за 45 секунд.

Смолов сделал 125 скручиваний, но не сумел победить Роналду (142).

Напомним, что 30-летний Смолов перешел в "Сельту" зимой из "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне россиянин провел шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол.

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