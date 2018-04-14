Смолов не сыграет с ЦСКА

Ведущий форвард "Краснодара" Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию в матче 26-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

Это предупреждение стало для 28-летнего футболиста четвёртым в текущем розыгрыше РФПЛ. Таким образом, он наказан одноматчевой дисквалификацией.

В связи с этим Смолов пропустит матч 27-го тура чемпионата против ЦСКА, который состоится 22 апреля в Москве. | http://soccernews.ru