Смолов не сыграет с "Люнгбю"

Теги краснодарфедор смоловигорь шалимов

Смолов не сыграет с "Люнгбю"

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов пропустит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Люнгбю".

"Через несколько дней Смолов будет бегать. В следующем матче он не сыграет" - сказал главный тренер "быков" Игорь Шалимов.

Напомним, что матч "Лонгбю" - "Краснодар" состоится 3 августа в 20:45 по московскому времени.
 
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