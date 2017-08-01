Смолов не сыграет с "Люнгбю"

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов пропустит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Люнгбю".

"Через несколько дней Смолов будет бегать. В следующем матче он не сыграет" - сказал главный тренер "быков" Игорь Шалимов.

Напомним, что матч "Лонгбю" - "Краснодар" состоится 3 августа в 20:45 по московскому времени.



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