Смолов не заинтересован в переходе в "Вест Хэм"

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов дал понять, что ему не интересен вариант с переходом в лондонский "Вест Хэм".

"Лондонцы прислали в "Краснодар" предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, её увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но у меня ещё продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении "Вест Хэма". Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А "Вест Хэм" идёт внизу таблицы. Я смотрел его игру против "Сити". Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль" - сказал Смолов.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов заплатить за нападающего сборной России 17 миллионов евро.

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